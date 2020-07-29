Челябинск, , 19:00 — REGNUM В Челябинской области пойман 31-летний гражданин, которого подозревают в убийстве его супруги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление произошло днём 29 июля возле деревни Алексеевка Саткинского района в салоне автомобиля. Поводом стала ссора. Гражданин нанёс женщине ножевые ранения вначале в машине, а затем на обочине дороги.

Женщина скончалась. Убийство было совершено на глазах маленьких дочерей. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте и о предъявлении ему обвинения.