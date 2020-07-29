Ульяновск, , 18:59 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику отдела безопасности исправительной колонии № 9 УФСИН. Он признан виновным в серии преступлений коррупционной направленности, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2019 года фигурант уголовного дела за 30 тыс. рублей взятки пронёс на территорию колонии десять сотовых телефонов, которые предназначались заключённым.

Также правоохранители установили, что он приобрёл для одного из заключённых наркотики, за что получил 25 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Злоумышленник был задержан при передаче наркотиков.

Суд признал экс-сотрудника системы исполнения наказаний виновным во взяточничестве и покушении на получение взятки (ч. 3. ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ), в пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотиков (ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Решением суда ему назначено 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области начальника одного из отделов министерства природы заподозрили в получении взяток. По данным следствия, чиновник «незаконно распоряжался бланками разрешений на добычу копытных животных».

Подробнее: Сотрудника ульяновского минприроды заподозрили в получении взяток