Воронеж, , 18:02 — REGNUM Приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области Виталия Чермашенцева вынес Центральный суд Воронежа 29 июля, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Бывший высокопоставленный полицейский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установлено судом, бывший полицейский совершил хищение 10 млн рублей, принадлежащих предпринимателю. Осуждённый убедил бизнесмена, что может оказать общее покровительство его бизнесу со стороны государственных и контролирующих органов. В результате в период с апреля 2015 по май 2019 года он ежемесячно получал через посредника по 200 тысяч рублей за якобы оказываемое покровительство. При этом фактически никаких действий в пользу бизнесмена он не совершал.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.