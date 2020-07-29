Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Работы по ликвидации последствий схода двух электропоездов на Октябрьской железной дороге у станции Купчинская в Санкт-Петербурге практически завершены. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ОЖД.

Работы на железной дороге после схода поездов почти завершены. Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 28 июля в результате касательного столкновения двух электропоездов с рельсов сошли два локомотива и один пустой вагон. Пострадал 50-летний машинист одного из поездов, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

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Ввиду того, что помимо схода вагона и составов было повреждено дорожное полотно и контактные сети, работы заняли более одних суток. За это время рабочие подняли подвижные составы, произвели очистку земляного полотна. На завершающей стадии находятся работы по восстановлению железнодорожного пути, стрелочных переводов и контактной сети.

«По их окончании пропуск грузовых поездов через станцию будет организован в полном объеме», — отметили в ОЖД.

В восстановительных работах задействовано порядка 180 человек с привлечением специализированной техники, в числе которой краны восстановительных поездов станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Напомним, происшествие заинтересовались правоохранительные органы. В настоящий момент возбуждено уголовное дело — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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