Москва, , 17:23 — REGNUM В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро электропоезд сбил человека. Об этом 29 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Московский метрополитен Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их словам, происшествие случилось на станции «Рязанский проспект».

На странице в Twitter департамента транспорта столицы появилось сообщение об изменении движения поездов.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в информации.