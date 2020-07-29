* ИГ — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали нескольких граждан Таджикистана, создавших террористическую ячейку, сообщает 29 июля RT.

В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности путём финансирования».

Несколько граждан Таджикистана, проживавших в Санкт-Петербурге, планировали отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Перед выездом они планировали дать «присягу» путём совершения разбойного нападения с применением холодного оружия на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи рассматривали вариант убийства гражданских лиц, являющихся, по их мнению, «кафирами», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных структурах.

В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников ячейки.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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