Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали нескольких граждан Таджикистана, создавших террористическую ячейку, сообщает 29 июля RT.
В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности путём финансирования».
Несколько граждан Таджикистана, проживавших в Санкт-Петербурге, планировали отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Перед выездом они планировали дать «присягу» путём совершения разбойного нападения с применением холодного оружия на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи рассматривали вариант убийства гражданских лиц, являющихся, по их мнению, «кафирами», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных структурах.
В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников ячейки.
*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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