Кострома, , 16:42 — REGNUM В Костроме осуждён генеральный директор предприятия АО «Костромская верфь», скрывший 18 млн рублей от фискальных органов — сообщает прокуратура Костромской области.

Костромская верфь Наталья Диева © ИА REGNUM

Приговор был оглашён в Ленинском районном суде Костромы. Суд установил, что с сентября по декабрь 2019 года осуждённый скрывал от налоговиков 18 млн рублей, за счёт которых должна быть погашена недоимка по налогам. Чтобы долги предприятия не списали принудительно, руководитель верфи перевел все средства на посторонние счета и осуществлял финансовые операции с кредиторами через них.

Мужчина признал свою вину «в полном объеме» и погасил долги организации в размере 17 млн. рублей. С учётом позиции государственного обвинителя и раскаяния управленцу назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, новости о проблемах судоверфи появились в декабре 2019 года. На предприятии прошла забастовка рабочих, недовольных задержками с зарплатой. После этого ситуацией заинтересовались надзорные органы. Сейчас ситуация на предприятии стабилизировалась. Сотрудникам выплатили долги по зарплате, а в июне 2020 года «Костромская верфь» спустила на воду корпус танкера, построенный по заказу партнеров из Голландии. Ещё три подобных заказа на верфи намерены выполнить в 2021 году.

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