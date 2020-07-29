Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM Екатеринбургские полицейские задержали жителя Челябинска, обвиняемого в стрельбе в жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Полиция Dagestan-today.com

20-летний молодой человек сдался полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела по статье «покушение на убийство» продолжается, сообщают следователи.

Инцидент произошёл 27 июля 2020 года в доме по улице Машинная. По версии следствия, там случился конфликт на почве ревности: обвиняемый пришёл к подруге, в гостях у которой был другой мужчина. Житель Челябинска совершил несколько выстрелов в туловище гостя. Пострадавший остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии задержали женщину, подозреваемую в поджоге дома из-за ревности.

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