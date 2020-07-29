Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону автосервис уличили в сбросе покрышек на прилегающей к пару имени Чуковского территории. Об этом ИА REGNUM сообщили в группе компаний «Чистый город» 29 июля.

Шины

Так, нарушители сбрасывали старые покрышки, которые должны утилизироваться и перерабатываться только на спецпредприятиях, на улице Цезаря Кунникова. Здесь расположены контейнерной площадки, однако крупногабаритные отходы превратили прилегающую к парку территорию в шинный склад.

Материалы по выявленному факту переданы в природоохранные органы. Нарушителям грозит солидный штраф.