Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе центр общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, задержанные являются участниками террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик. Помимо финансирования запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации, их проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур.

«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в международной террористической организации (МТО)», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

В квартирах фигурантов дела прошли обыски, были изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности.