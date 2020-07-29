Рязань, , 16:15 — REGNUM Пятилетнего мальчика с черепно-мозговой травмой и тяжёлыми ушибами доставили вертолётом из Сасовского района в областную детскую клиническую больницу в Рязани. Это первый ночной вылет региональных специалистов санавиации, сообщили 29 июля в пресс-службе областного минздрава.

Маленькому пациенту оказали первичную помощь в Сасовском межрайонном медицинском центре, сделали томографию головного мозга и провели инфузионную противоотечную терапию. Посадочную площадку для вертолёта организовали на стадионе близ медучреждения: установили временную световую точку для пилотов и включили проблесковые маячки на машинах. Ребёнка эвакуировали ещё до рассвета, по воздуху вертолёт пролетел 140 км на скорости 200 км/ч. На автомобиле пришлось бы преодолевать 200 км.

Врачи пока не дают прогнозов, мальчик находится в реанимации.

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