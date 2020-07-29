Астрахань, , 16:12 — REGNUM Кировский районный суд Астрахани признал виновными и огласил приговор председателю региональной Общественной палаты и директору автомобильно-дорожного колледжа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 29 июля.

Вынесен приговор Printmeposter.com

Как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году директор учебного заведения фиктивно трудоустроил председателя Общественной палаты. Свои обязанности в должности инженера работник в течение двух лет не исполнял, однако зарплату получал. Колледжу был причинён ущерб на сумму более 640 тыс. рублей.

Председатель Общественной палаты Астраханской области признан виновным в моешнничестве, директор колледжа — в злоупотреблении должностными полномочиями. Оба должны заплатить штрафы в размере 400 тыс. рублей и 450 тыс. рублей соответственно.