Харьков, Украина, , 16:04 — REGNUM В селе Циркуны Харьковской области скорая помощь сбила пешехода. Об этом заявили 29 июля в пресс-службе Национальной полиции региона.

«Автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль двигался с включёнными спецсигналами, а женщина перебегала дорогу в неположенном месте. В результате аварии она погибла на месте происшествия, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали семь пассажиров.

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