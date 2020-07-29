Харьков, Украина, 29 июля 2020, 16:04 — REGNUM В селе Циркуны Харьковской области скорая помощь сбила пешехода. Об этом заявили 29 июля в пресс-службе Национальной полиции региона.
По предварительным данным, автомобиль двигался с включёнными спецсигналами, а женщина перебегала дорогу в неположенном месте. В результате аварии она погибла на месте происшествия, рассказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали семь пассажиров.
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