Тбилиси, , 16:14 — REGNUM В грузинском крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия проводятся работы по ликвидации последствий, вызванных ливнями. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба правительства страны.

В ночь на 29 июля в регионе прошли обильные дожди, из-за чего из берегов вышла река Риони. Потоками воды частично повреждено 10 мостов, во многих местах размыло дороги.

Сообщается, что из районов бедствия эвакуированы 30 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Работы по эвакуации продолжаются. Жителям сел, оказавшимся отрезанными от внешнего мира из-за стихии, доставляют вертолетом воду, продукты и медикаменты.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ливней в Грузии отрезанными от внешнего мира оказались около 2000 человек двенадцати сел. Они также остались без электричества из-за повреждений ЛЭП. Данных о пострадавших нет.

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