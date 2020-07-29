Рязань, , 16:05 — REGNUM Пятилетнего мальчика с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу Сасовского района Рязанской области. На ребёнка упал железный контейнер для хлеба, сообщили 29 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, мальчик находился вместе с матерью в хлебопекарном цехе, где она работает. На ребёнка упал железный контейнер для перевозки и хранения хлеба. В межрайонной прокуратуре инициировали проверку причин и обстоятельств произошедшего, в ходе которой дадут «правовую оценку действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям работодателя матери несовершеннолетнего при обеспечении соблюдения требований охраны труда».

Ход проверки проконтролирует прокуратура Рязанской области.