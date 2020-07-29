Анкоридж, США, , 15:55 — REGNUM Сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 возле тихоокеанского побережья американского штата Аляска. Об этом 29 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, землетрясение было отмечено 29 июля в 09:12 по времени UTC (12:12 мск) на расстоянии в 41 км в юго-восточном направлении от городка Сайнт-Пойнт, в котором проживает около одной тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 40,3 км.

При этом не сообщается о пострадавших или жертвах из-за данного землетрясения. Угроза цунами не была объявлена.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в провинции Камана на юге Перу.