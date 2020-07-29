Москва, , 15:41 — REGNUM Участники террористической ячейки, готовившие нападения на военнослужащих и правоохранителей, задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили 29 июля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ Андрей Стени

Задержанные — выходцы одной из среднеазиатских республик. Они финансировали международную террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подозреваются также в пропаганде терроризма и вербовке новых участников.

Их деятельность пресечена в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 205 УК РФ «Содействие террористической деятельности». По оперативным данным, подозреваемые готовили убийства российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, после чего планировали отправиться на Ближний Восток чтобы воевать на стороне террористов.

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