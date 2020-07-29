Уфа, , 15:30 — REGNUM Табельное оружие пришлось применить полицейским во время преследования автомобиля в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло утром 27 июля около с. Князевка. Сотрудники ДПС попытались остановить автомашину ВАЗ-2107. Но водитель, который ей управлял, не исполнил их законное требование и не остановился. Тогда полицейские решили преследовать это автотранспортное средство.

Отмечается, что водитель создавал аварийную ситуацию на дороге и пытался скрыться. Инспекторы ДПС решили применить табельное оружие. Один сотрудник сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом произвел еще пять выстрелов по колёсам легковушки.

В результате у машины было повреждено заднее колесо, и она остановилась около с. Суккулово. Стражи порядка установили, что за рулем ВАЗ-2107 был мужчина 27 лет, который ранее уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. В этот раз он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Отмечается, что мужчине грозит уголовная ответственность по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.

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