Саратов, , 16:05 — REGNUM В Саратове приговором суда назначено пожизненное наказание 33-летнему местному жителю, который застрелил сотрудника полиции. Его 40-летний подельник приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Осужденные незаконно приобрели на территории Саратова синтетическое наркотическое средство и расфасовали его с целью последующей реализации. Но сбыть наркотики злоумышленники не смогли. 21 декабря 2019 года около 21 часа их попытались задержать два сотрудника полиции. Младший из преступников оказал сопротивление, ударил одного полицейского, а в другого произвел выстрел из имеющегося огнестрельного оружия. Инспектор ППС в тот же день от массивной кровопотери скончался в больнице.

Отбывать наказание преступники будут в исправительной колонии особого режима.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2018 году в Саратовской области задержали подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии.

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