Самара, , 16:02 — REGNUM Двое суток проведет под арестом женщина в Самарской области, которая во время ссоры ударила рукой свою дочь и не исполнила наказание за это в виде обязательных работ. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, жительницу Елховского района привлекли к административной ответственности за то, что она во время конфликта несколько раз ударила рукой свою дочь. Тогда суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Отмечается, что к работам женщина так и не приступила. За уклонение от работ мировой судья заменил их арестом на двое суток.

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