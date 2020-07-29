Москва, , 16:23 — REGNUM Власти Грузии экстрадировали в Россию Арарата Ж, обвиняемого в убийстве своей жены. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, запрос о выдаче был направлен грузинской стороне в июле. Российский гражданин находился в международном розыске, и в Тбилиси приняли решение экстрадировать его.

«Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами грузинской стороны удалось добиться принятия решения о его выдаче», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что обвиняемый уже находится в России.

Как полагают следователи, Арарат Ж. совершил убийство жены 14 марта, когда находился в поселке Майский Кошехабльского района Республики Адыгея. После этого он скрылся от правоохранителей.