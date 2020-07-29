Портленд, США, , 15:04 — REGNUM В американском городе Портленд в результате нападения неизвестного с ножом пострадали несколько человек. Об этом сообщили на сайте городской полиции.

«Когда офицеры приехали на место, они обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе Монтавилла на востоке города. Полиция ведет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент США Дональд Трамп призвал сажать на 10 лет виновных в вандализме против федерального имущества. Он обвинил анархистов и демонстрантов, устраивающих уличные беспорядке в Портленде.

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