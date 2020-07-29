Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Представители правоохранительных органов Грузии задержали двух ранее судимых так называемых «криминальных авторитетов, которые обвиняются в принадлежности к преступному миру, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и наркотиков.

Об этом на брифинге 29 июля сообщил заместитель начальника центрального департамента криминальной полиции Георгий Лилуашвили.

По его же информации, задержанные Л. Б. и К. К. выполняли указания «воров в законе», которые заключались в физической расправе, вымогательстве денег у предпринимателей и рядовых граждан, угрозах и организации «воровских разборок».

Во время обыска из квартиры Л. Б. были изъяты пистолет системы «Макаров» и 8 патронов, а при личном обыске у К. К. было найдено и изъято наркотическое вещество героин.

Правоохранительные органы также установили, что один из задержанных является братом находящегося за рубежом грузинского «криминального авторитета».

Предъявленные обвинения грозят обоим задержанным лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.