Волгоград, , 14:54 — REGNUM Подозреваемого в вымогательстве автомобиля и его сообщников задержали у здания ГИБДД в Волгограде. Рецидивист рассчитывал переоформить иномарку стоимостью 950 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального УМВД.

К 22-летнему владельцу BMW-520i с угрозами обратился 42-летний житель Ворошиловского района, ранее неоднократно судимый и в мае 2020 года в очередной раз освободившийся из мест лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. Он потребовал переоформить на него иномарку, ссылаясь на то, что «она была куплена на деньги его супруги, пока тот находился в колонии». Молодой человек обратился в полицию, где разработали спецоперацию по задержанию вымогателя. У здания ГИБДД в МРЭО Дзержинского района пятерых представителей «покупателя» и «продавца» поджидали сотрудники Росгвардии. Злоумышленников задержали.

Вскоре был задержан и рецидивист-вымогатель, в его доме изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Мужчину заключили под стражу, соучастников проверяют на причастность к другим преступлениям.