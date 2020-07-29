, 14:46 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Чиназском районе Ташкентской области Узбекистана, сообщили 29 июля в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 29 июля в 9:20 (7:20 мск). Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с водителем Cobalt.

После столкновения пассажир Lacetti получил телесные повреждения и скончался на месте. Оба водителя доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в узбекистанском Каракалпакстане произошло ДТП в результате которого сгорели два грузовых автомобиля и погиб водитель одного из грузовиков.