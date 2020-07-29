Киев, , 14:39 — REGNUM Работники киевского мусороперерабатывающего предприятия во время сортировки отходов нашли взрывное устройство. Об этом заявил прокурор Киева Олег Кипер 29 июля во время брифинга.

По его словам, это событие произошло ещё 20 июля 2020 года.

«На территории Дарницкого района работники мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора нашли такое устройство», — сообщил Кипер.

По его мнению, бомба имеет непосредственное отношение к серии взрывов, которые произошли в Киеве за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ заявили о поимке двух предполагаемых организаторов взрывов в столице Украины.

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