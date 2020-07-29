Уфа, , 14:38 — REGNUM Автобус с пассажирами съехал с автотрассы в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло утром 25 июля на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автобус, в салоне которого находились 39 граждан, следовал из Магнитогорска в направлении Белорецка. На 135 км автотрассы во время спуска водитель попытался остановиться, но не смог из-за неисправности тормозной системы. Автобус остановился только при движении на подъем. Выбежав из автотранспортного средства, водитель безуспешно попытался поставить противооткатное устройство. Автобус начал катиться назад и выехал в кювет. При этом он задел прицеп попутного легкового автомобиля.

Сообщается, что в этом дорожном происшествии никто не пострадал. Пассажиры были доставлены до места назначения двумя другими автобусами.

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