Киев, 29 июля 2020, 14:31 — REGNUM На улице Михаила Грушевского в Киеве возле здания парламента провалился асфальт. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе КП ДЭУ Печерского района КК «Киевавтодор».
Сотрудники коммунальных служб выяснили, что провал образовался из-за прорыва трубопровода под проезжей частью.
В данный момент планируется проведение ремонтных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на киевской ТЭЦ-5 ликвидировали аварию, из-за которой три района столицы Украины остались без света.
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