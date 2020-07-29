Киев, , 14:31 — REGNUM На улице Михаила Грушевского в Киеве возле здания парламента провалился асфальт. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе КП ДЭУ Печерского района КК «Киевавтодор».

Сотрудники коммунальных служб выяснили, что провал образовался из-за прорыва трубопровода под проезжей частью.

«В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия», — сказано в сообщении.

В данный момент планируется проведение ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на киевской ТЭЦ-5 ликвидировали аварию, из-за которой три района столицы Украины остались без света.

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