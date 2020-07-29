Красноярск, , 14:21 — REGNUM В Красноярском крае задержан собственник общежития по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 45-летний мужчина допустил многочисленные нарушения в содержании здания, которые не позволяют жильцам в нём проживать. Между тем, право последних на проживание было ранее установлено судом.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый начал демонтаж здания, несмотря на проживающих там людей. Так, было разобрано кровельное покрытие, а в перекрытии коридора второго этажа появились сквозные отверстия на улицу. В одиннадцати комнатах на втором этаже нет рам, остекления и так далее.

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