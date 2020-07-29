Уфа, , 14:40 — REGNUM Двум заблудившимся мужчинам с детьми понадобилась помощь спасателей в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27 июля к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что не может выйти на связь с мужем и своими детьми и попросила помочь в их поиске. Женщина сказала, что знает примерное место, где они пропали, т.к. незадолго до этого, мужчина высылал ей видео.

После обнаружения пропавших людей было установлено, что два жителя г. Магнитогорск и два ребенка 16-и и 12-и лет поехали на ферму «Давлетбикя» за форелью. До нее они добрались благополучно и, купив там рыбу, поехали обратно. Возвращались они по навигатору, который указал им неизвестную дорогу. Сначала дорога была пригодна для езды, но чем дальше заезжали путешественники, тем дорога становилась все более непроходимой. Тогда мужчины решили вернуться обратно, но их автомобиль УАЗ Патриот увяз в грязи. Они попытались выехать, но у машины сломался передний мост.

Поскольку уже темнело, а телефонной связи не было, то один мужчина пешком пошел до форелевой фермы.

Сообщается, что пока спасатели искали место происшествия, к ним поступила информация о том, что потерявшийся мужчина находится на форелевой ферме, а остальные путешественники — в лесу в машине.

Спасатели добрались до сломанной машины на УАЗике, а потом на квадроцикле. В результате никто не пострадал.