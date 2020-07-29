Анапа, Краснодарский край, , 14:19 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после опрокидывания катера в городе Анапа Краснодарского края, сообщили 29 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. За бортом оказались 10 пассажиров, в том числе четверо малолетних детей.

Катер «Касатка-1» катал отдыхающих в районе причала Анапы 27 июля. В 500 метрах от берега на большой скорости маломерное судно перевернулось на волнах. Все пассажиры катера выпали за борт, к счастью, никто не пострадал.

Следователи продолжают сбор доказательственной базы.