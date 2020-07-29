Кочубеевский район, Ставропольский край, , 17:09 — REGNUM Несколько жилых домов и социальных объектов пострадали из-за сильного ветра, бушевавшего в ночь на 29 июля в Кочубеевском районе Ставрополья. На территории муниципалитета планируется ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, сильнее всего от непогоды пострадала станица Беломечетская. Здесь стихия повредила фронтон местной школы и крышу дома культуры, а также кровли нескольких частных домов. Кроме того, ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи.

В настоящее время на месте событий работают аварийные службы, устанавливается размер нанесенного ущерба. Чтобы восстановительные работы были проведены быстрее, планируется ввести в районе режим ЧС, добавил губернатор.

Ранее в главном управлении МЧС по Ставрополью сообщили, что сильный ветер в Кочубеевском районе вызвал аварийное отключение электроэнергии в девяти населенных пунктах. Без света остались почти 8 тыс. человек.

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