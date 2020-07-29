Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Из-за наводнения, вызванного ливнями в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия Грузии, были повреждены дороги, линия электропередач, а также затоплены жилые дома. Об этом 29 июля «Общественному телевидению» сообщил губернатор региона Арчил Джапаридзе.

Регион Рача (Грузия) после наводнения Gov.ge

Он рассказал, что из-за обильных осадков из берегов вышла река, были размыты участки дорог и повреждены 10 мостов. Отрезанными от внешнего мира оказались 12 сел, в которых проживает 2000 человек.

Сообщается, что в этих селах нарушено электроснабжение, так как в трех местах стихией повреждена высоковольтная линия. Есть информация, что нужна помощь туристам.

«Вертолет отправился, мы будем действовать в соответствии с погодой и поможем максимально скорее. Строится объездная дорога, есть сложные участки, и мы не знаем, когда работы будут завершены», — сказал губернатор.

Джапаридзе отметил, что с селами есть телефонная связь, паники среди населения нет. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, ливень в Грузии прошел в ночь на 29 июля. От стихии также пострадал Кутаиси. В городе были подтоплены несколько улиц.

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