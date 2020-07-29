Фоджа, Италия, , 13:54 — REGNUM Итальянские карабинеры в среду, 29 июля, задержали и вернули в тюрьму Фоджи последнего из 72 беглецов, самовольно покинувших территорию исправительного заведения в марте 2020 года.

Как сообщалось ранее, заключённые протестовали против решения отменить свидания с родственниками из-за опасности распространения коронавируса.

Среди граждан, которым удалось сбежать, были, в том числе, осужденные за убийства и мафиозную деятельность.

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