Москва, , 13:51 — REGNUM В суде обвиняемый в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов вёл себя осмысленно, отдавая себе отчёт в своих действиях. Об этом 29 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня Ефремов очень хорошо держался. Это не потерянный человек. Он нормально общался с судьёй, внимательно слушал все, что происходит. Мы имеем дело с человеком, который точно осознаёт, что происходит с ним», — сказал Добровинский.

Также адвокат сообщил, что до сегодняшнего дня от Ефремова не прозвучало никаких извинений. При этом семье погибшего и не было сделано ни одного предложения о компенсации.

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