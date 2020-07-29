Ярославль, , 13:47 — REGNUM В Ярославле задержан житель города, который уехал на арестованном автомобиле с судебным приставом на капоте. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Происшествие с приставом в Ярославле Скриншот с камеры «Безопасный регион»

«В ходе исполнительного производства в качестве меры принудительного взыскания судебный пристав-исполнитель, установивший местонахождение автомобиля должника, наложил на него арест. Должник отказался оплачивать алиментную задолженность, а также отдавать свой автомобиль для его реализации, сел в транспортное средство и заблокировал двери. Сотрудник ведомства преградил путь неплательщику, однако это его не остановило. Должник начал движение, сбив судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, провезя его на капоте не одну сотню метров. Движение машины должника перекрыл другой автомобиль. Правонарушителя подвергли административному задержанию. Судебные приставы арестовали и изъяли на эвакуаторе автотранспортное средство, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Автомобиль с судебным приставом на капоте проехал по улице Свободы от улицы Чайковского до улицы Володарского. При этом водитель совершал опасные маневры. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Должнику, который подверг опасности жизнь пристава, грозит уголовная ответственность.

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