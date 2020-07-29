Москва, , 13:44 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов признавал свою вину в смертельном ДТП, чему существуют задокументированные подтверждения. Об этом 29 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адвокат напомнил, что изначально Ефремов признавал свою вину, что подтверждено и зафиксировано в том числе на допросах следователя.

«Однако в голове у Михаила Олеговича что-то пошло не так. Потом все изменилось, вину он не признаёт. Мы слышали, что виновата его машина, нежели господин Ефремов. И теперь перед нами сложный судебный процесс с доказательной базой. Действительно, пять томов предстоит изучить нам всем. И где-то около семи часов видеозаписи будут фигурировать в деле, и они будут являться доказательствами в деле Михаила Ефремова», — сказал Добровинский.

После этого адвокат продемонстрировал документ, который, с его слов, является 71 страницей первого тома уголовного дела и одним из признательных показаний Ефремова. В документе рядом с подписью крупными буквами было написано: «Сам виноват, увы».

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