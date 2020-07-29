Приаргунск, , 13:36 — REGNUM Запасное колесо внедорожника стало поводом для стрельбы из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика — жителя Приаргунского района Забайкалья. Как сообщает сегодня, 29 июля, региональное СУ СК РФ, инцидент произошёл в районном центре (поселке Приаргунск) 27 июля 2020 года.

Проникающее пулевое ранение грудной клетки мальчик получил, когда во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу (это мужчина 1961 года рождения). Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки марки Hatsan. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Сегодня следователи СК на 48 часов задержали подозреваемого в совершении преступления. Пневматическая винтовка изъята. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2020 г. на улице поселка Первомайский Шилкинского района около 02:30 местного времени от ножевых ранений погиб 16-летний подросток, ещё пятеро были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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