Москва, , 13:26 — REGNUM Затягивание судебного процесса сулит актёру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП, определённую выгоду. Об этом 29 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам адвоката, пребывание под стражей будет учтено при определении срока заключения Ефремова в случае обвинительного приговора и назначения ему тюремного или иного заключения. Именно поэтому длительные судебные разбирательства выгодны актёру.

«С точки зрения логики развития события защиты я могу представить, что чем дольше будет затаиваться процесс, тем Ефремову будет лучше. Потому что сидеть дома намного лучше, чем сидеть в лагере в случае неприятного для него исхода. Поэтому если растянуть это года на 2−3, это было бы для Ефремова идеально», — заявил Добровинский.

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