Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Движение на некоторых участках автодорог Грузии, в том числе на границе с Россией, запрещено из-за оползней после сильных ливней, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

С 28 июля закрыт для движения автотранспорта участок 10−41 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, где после проливных дождей ожидаются оползни.

С 29 июля запрещено движение автотранспорта на участках 118-й км и 17-й км автомобильной дороги Кутаиси-Алпана-Мамисонский перевал (граница Российской Федерации), которые были повреждены в результате разлива реки Риони и оползневых явлений.