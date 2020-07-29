Самара, , 13:14 — REGNUM Новый четырехвагонный поезд вышел на линию метрополитена в Самаре. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, обновление автопарка метрополитена не происходило в течение 32 лет. А сегодня это стало возможным благодаря поддержке правительства региона.

Отмечается, что новый поезд, в котором два головных и два промежуточных вагонов, полностью соответствует современным требованиям. В нем работает дополнительная световая сигнализация закрытия дверей для людей с плохим слухом. Вагоны оснащены системой видеонаблюдения. Он оборудован автоматической системой обнаружения и тушения пожара.

По словам руководства метрополитена, в настоящее время метрополитен имеет 46 вагонов, которые работают с 1987—1992 годов.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что обновление парка метрополитена продолжится и дальше. До 2023 года, с учетом этой закупки, будут обновлены 42 вагона, в том числе в текущем году планируется капитально отремонтировать один четырех вагонный поезд.

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