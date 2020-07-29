Москва, , 13:01 — REGNUM Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему не явился в суд. Подробности он рассказал при помощи телефонной связи в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адвокат отметил, что не явился в Пресненский районный суд 29 июля, где должны были состояться предварительные слушания, поскольку находился в Новосибирске, где он уже около полугода работает по другому уголовному делу.

При этом Пашаев указал, что заранее предупредило суд, что не сможет явиться.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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