Уфа, , 12:44 — REGNUM Подозреваемую в поджоге дома женщины из-за ревности задержали в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

Пожар Tammy Sue

По сообщению пресс-службы ведомства, в Иглинском районе в селе Кудеевский произошел пожар в деревянном жилом доме. В результате строение полностью сгорело. Специалисты выяснили, что имел место поджог. В поджоге дома заподозрили женщину 43-х лет.

По предварительной версии, незадолго до пожара подозреваемая приходила в этот дом и искала своего мужа. Проживающая в доме женщина сообщила, что в этом жилище нет ее мужа. Но жена не поверила в это. А после того, как ее не пустили на порог, стала кидать кирпичи в окна дома.

Отмечается, что пострадавшая не стала просить помощи у стражей порядка, поскольку думала, что подозреваемая на этом успокоится. Но вскоре подозреваемая вернулась, поэтому потерпевшая убежала из дома, поскольку боялась расправы. Позже, ей позвонили соседи и сообщили, о возгорании в ее доме.

Сообщается, что подозреваемая уже во всем созналась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения имущества. Женщина находится под подпиской о невыезде. А потерпевшая сейчас живет у родственников.

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