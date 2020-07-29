Винница, Украина, , 12:50 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Виннице двух подозреваемых в краже денег из банкомата. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявила 29 июля официальный представитель Национальной полиции Винницкой области Анна Олейник.

«[Задержание] произошло при попытке совершения кражи из банкомата по улице Максима Шимко. Злоумышленники применили отработанную тактику — подрыва банкомата. Задержаны два человека, оба — жители Донецкой области», — рассказала она.

Представитель полиции рассказала, что банкомат пытались взорвать при помощи газовой смеси. Подозреваемых задержали во дворах многоэтажных домов — они пытались скрыться с места преступления на автомобиле, а также переодеться и избавиться от одежды.

В пресс-службе отметили, что у следователей есть основания считать мужчин причастными к ряду подобных преступлений в других регионах Украины.

Как сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ), ранее были задержаны предполагаемые организаторы серии взрывов в Киеве. Выяснилось, что они требовали перечислить около $500 тыс. в криптовалюте.

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