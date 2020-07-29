Винница, Украина, 29 июля 2020, 12:50 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Виннице двух подозреваемых в краже денег из банкомата. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявила 29 июля официальный представитель Национальной полиции Винницкой области Анна Олейник.
Представитель полиции рассказала, что банкомат пытались взорвать при помощи газовой смеси. Подозреваемых задержали во дворах многоэтажных домов — они пытались скрыться с места преступления на автомобиле, а также переодеться и избавиться от одежды.
В пресс-службе отметили, что у следователей есть основания считать мужчин причастными к ряду подобных преступлений в других регионах Украины.
Как сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ), ранее были задержаны предполагаемые организаторы серии взрывов в Киеве. Выяснилось, что они требовали перечислить около $500 тыс. в криптовалюте.
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