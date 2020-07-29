Якутск, , 12:40 — REGNUM Пожароопасная обстановка в российских лесах остается напряженной, особенно это касается так называемых пожаров-отказников. Такие очаги находятся в удалённой местности и не представляют опасности для человека, но призывы общественности о необходимости предотвращения колоссального вреда, наносимого природе, так и не услышаны властью.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 29 июля в стране действует 93 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 337 587 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Пожары не тушат, а контролируют в пяти российских регионах. В том числе 78 пожаров на площади 256 904 га бушует в Якутии. Также возгорание зафиксированы в Чукотском АО, Магаданской области, Камчатском и Хабаровском краях. За последние сутки размеры площадей горящих лесов увеличились более чем на 1000 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в стране действовало 74 пожара-отказника на площади 336 172 га.

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