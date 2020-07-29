Рязань, , 12:41 — REGNUM За серию коррупционных преступлений осуждена бывший начальник Касимовской уголовно-исполнительной инспекции Рязанской области. Женщина брала деньги у осуждённых и смягчала им наказание, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что бывший начальник с октября 2018 года по июль 2019 года неоднократно получала в качестве взятки от четырёх до 30 тысяч рублей от осуждённых, находящихся под контролем уголовно-исполнительной инспекции. За эти деньги она не направляла в суд представления о замене им наказания на реальное лишение свободы или о продлении испытательного срока. Кроме того, осуждённые «покупали» возможность не посещать в установленном порядке инспекцию. В общей сложности женщина получила 76 тысяч рублей.

Суд назначил виновной три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 450 тысяч рублей. Приговор ещё может быть обжалован.