Ртищевский район, , 13:00 — REGNUM В Ртищевском районе Саратовской области на железнодорожном перегоне Екатериновка — Салтыковка в 21:03 (местное время) 28 июля выпал из поезда и погиб военнослужащий.

По предварительным данным, мужчина нарушил требования безопасности и выпал из движущегося воинского эшелона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В настоящее время по факту инцидента проводится совместная проверка штаба округа и правоохранителей. Уточняется, что мужчина проходил службу в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, проверку в связи с гибелью солдата-срочника проводит прокуратура Рязанского гарнизона в воинской части ВДВ в Рязани. Трагедия произошла 8 июня на КПП в Октябрьском городке, где дислоцирован 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. По предварительным данным, 19-летний военнослужащий погиб от огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием.

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