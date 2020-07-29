Тбилиси, , 12:34 — REGNUM В регион Рача, который в результате проливных дождей стал зоной наводнения и стихийного бедствия, решением премьер-министра Грузии Георгия Гахария направлены представители соответствующих структур центрального правительства, сообщила пресс-служба правительства Грузии.

В числе выехавших в Рачу — советник премьер-министра в вопросах регионального развития Созар Субари, заместители министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили, директор Объединенной компании водоснабжения Гига Мандария и руководитель службы по управлению чпрезвычайными ситуациями МВД Темур Мгебришвили. В зону бедствия также направился мажоритарный депутат парламента Грузии Гоча Энукидзе.

Представители центральной власти на месте изучат ситуацию и нанесенный региону ущерб и определят меры по преодолению последствий стихии.

В результате проливных дождей в Западной Грузии вышла из берегов река Риони, которая затопила дороги, снесла мосты и столбы линий электропередач и оторвала от внешнего мира 12 сел региона Рача.