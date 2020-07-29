Варшава, , 12:31 — REGNUM На данный момент в Польше из-за прошедшей над страной бури без электричества остались свыше 117 тысяч абонентов. Об этом 29 июля сообщил на своей странице в соцсети Twitter замглавы правительственного центра безопасности Гжегож Швищ.

«Без электроэнергии остались 17 077 получателей (больше всего в Лодзинском воеводстве — 15 277)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что в Лодзинском воеводстве были в результате сильного ветра повреждены крыши свыше 20 строений, а также прерывно железнодорожное сообщение на маршруте Живец — Венгерская Горка.

Также, согласно данным польской государственной пожарной службы, из-за бури спасатели выезжали на вызовы 570 раз, из них 190 раз — в Лодзинском воеводстве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильный ветер вызвал аварийное отключение электроэнергии в девяти населенных пунктах Кочубеевского района Ставропольского края.