Тбилиси, , 12:11 — REGNUM В результате проливных дождей в Западной Грузии вышла из берегов река Риони, которая затопила дороги, снесла мосты и оторвала от внешнего мира 12 сел в высокогорном регионе Рача.

По информации местной администрации, большую часть населения сел, находящихся в оползневоопасной зоне, удалось перевезти в безопасное место, но остаются еще несколько местных жителей, для вывоза которых будет использован вертолет.

Наводнение повредило не только дорожную инфраструктуру, но и дома и сельскохозяйственные угодья, снесла 3 опоры линий электропередач, в результате чего целый ряд населенных пунктов остался без электроэнергии.

Местные власти заявляют, что уже мобилизовали соответствующие службы для преодоления последствий стихии.